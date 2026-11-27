Una scoperta archeologica capace di mettere in discussione duemila anni di storia. Un’indagine ai confini tra scienza e fede. Una verità che qualcuno è disposto a tutto pur di tenere nascosta e che prende le mosse da uno degli enigmi più controversi e affascinanti della storia dell’umanità: quello della Sacra Sindone. Arriva nelle sale cinematografiche italiane il 28 gennaio 2027 'Sindone C14', il thriller diretto da Antonello Belluco con Raoul Bova, Ludovica Martino, Giancarlo Giannini, Francesco Arca e Melissa Satta, al suo debutto cinematografico. Con la presentazione del manifesto entra nel vivo la campagna di lancio del film, già premiato come Miglior Lungometraggio al Festival dello Spettacolo di Milano.

È il 2033. Durante uno scavo archeologico il ritrovamento di un antico medaglione d’oro, sul quale è impresso un volto identico a quello della Sindone, sconvolge gli equilibri del mondo scientifico. Una giovane archeologa e uno studioso emarginato dalla comunità accademica si ritrovano coinvolti in un’indagine tanto affascinante quanto pericolosa. Mentre il confine tra fede e scienza si fa sempre più labile, interessi nascosti e giochi di potere minacciano di seppellire una verità che potrebbe riscrivere la storia e sovvertire convinzioni consolidate.

La scelta di ambientare la vicenda in un futuro prossimo permette al regista di sottrarsi alla tradizionale ricostruzione storica, proiettando un enigma millenario in una società chiamata a confrontarsi con le conseguenze di una scoperta inattesa a partire da un interrogativo tanto affascinante quanto inquietante: cosa accadrebbe se una scoperta fosse in grado di riscrivere la storia? E fino a che punto l’umanità sarebbe disposta ad accettarne le conseguenze? Il film non vuole risolvere il mistero della Sindone, ma ne utilizza la forza evocativa per esplorare la fragilità delle certezze umane. Attraverso una narrazione che alterna suspense, suggestioni storiche e tensione psicologica, il regista si confronta con un genere dalla forte vocazione internazionale, nel quale l’intrattenimento diventa anche occasione di riflessione.

'Sindone C14 è prodotto da Eriadorfilm, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Main partner Diesel Farm. Il film scritto da Antonello Belluco e Giuseppe De Concini, sarà distribuito nelle sale italiane da Eriadorfilm. Completano il cast Stefano Abbati, Elena Majoni, Joseph Altamura, Mattia Sbragia, Leonardo Maddalena e Anna Stante.

Il film è girato tra il Veneto, la Puglia e il Piemonte, significativo il legame con il Veneto, dove Eriadorfilm, guidata dalla produttrice Giulia Belluco, ha costruito una solida rete di collaborazioni con importanti realtà imprenditoriali. Un modello sinergico tra cinema e impresa che dimostra come la collaborazione tra realtà private possa contribuire concretamente alla crescita dell'industria audiovisiva, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze.