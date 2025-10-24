"Mi sento italiano? Quando si parla di tasse, mi sento di Montecarlo". Parole di Jannik Sinner-Maurizio Crozza. "Non capisco gli italiani che ce l'hanno con me. Gli dai un dito, si prendono il braccio con il Rolex", le parole dell'azzurro del tennis proposto da Crozza in Fratelli di Crozza sul Nove.

Gli italiani mi fanno tanta allegria, ma non vado in Coppa Davis perché poi devo incontrare quel signore anziano coi capelli bianchi... Mattarella... Poi magari fa un discorso sullo stato e sulle istituzioni, da lì è un attimo parlare di tasse