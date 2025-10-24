circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, le tasse e Mattarella: l'imitazione di Crozza - Video

"Mi sento italiano? Quando si parla di tasse, mi sento di Montecarlo"

24 ottobre 2025 | 22.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sento italiano? Quando si parla di tasse, mi sento di Montecarlo". Parole di Jannik Sinner-Maurizio Crozza. "Non capisco gli italiani che ce l'hanno con me. Gli dai un dito, si prendono il braccio con il Rolex", le parole dell'azzurro del tennis proposto da Crozza in Fratelli di Crozza sul Nove.

Gli italiani mi fanno tanta allegria, ma non vado in Coppa Davis perché poi devo incontrare quel signore anziano coi capelli bianchi... Mattarella... Poi magari fa un discorso sullo stato e sulle istituzioni, da lì è un attimo parlare di tasse

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner crozza sinner coppa davis
Vedi anche
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza