Soleroy, in radio il singolo di debutto 'Call It'

Dopo aver fatto impazzire i social, Soleroy, il giovane musicista svizzero con milioni di visualizzazioni su TikTok e altrettanti milioni di stream su Spotify, arriva nelle radio italiane con il singolo di debutto 'Call It', in rotazione dal 14 novembre. “Ho scritto 'Call It' pensando a una ragazza che sembrava quella giusta al momento sbagliato - racconta Soleroy -. È anche un messaggio d’amore per chi, proprio ora, ha bisogno di ascoltare una canzone che parli al cuore”. Autodidatta e determinato, Soleroy ha imparato da solo pianoforte, chitarra e batteria, con l’obiettivo di “sviluppare un suono tutto mio”.

La sua musica nasce dai viaggi, dalle esperienze e da un desiderio costante di crescita artistica e personale. Nel brano si percepisce l’anima di un giovane artista capace di trasformare il dolore in melodia: un pop viscerale dai toni rock, chitarre graffianti e un mid-tempo che racconta la paura di amare, pur con “una moltitudine di farfalle nello stomaco”. La voce intensa di Soleroy trasmette autenticità e maturità, rivelando un talento già pronto per il grande salto. Il suo stile unisce melodie pop e arrangiamenti energici, creando un suono vulnerabile ma potente.

Le sue canzoni parlano di cuori infranti, scoperta di sé e caos della giovinezza, con un linguaggio diretto e profondamente personale. Il successo internazionale non si è fatto attendere: produttori di format statunitensi come American Idol, the Voice Nbc, Spain's Got Talent hanno già mostrato interesse, mentre artisti del calibro di Alex Warren hanno espresso il loro apprezzamento per la sua musica. Con 'Call It', Soleroy porta anche in Italia la sua firma distintiva: sincerità, melodia e passione.