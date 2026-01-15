"Lara Croft sta arrivando", scrive Prime Video sui propri account social ufficiali, condividendo il primo scatto di Sophie Turner nei panni dell'eroina di 'Tomb Raider'. Personaggio cult dei videogame, Lara Croft è arrivata al cinema in due versioni: la prima è quella di Angelina Jolie nei due film del 2001 e del 2003, la seconda è quella del reboot del 2018 in cui aveva il volto di Alicia Vikander.

Ora l'archeologa sarà protagonista di una serie tv targata Amazon MGM Studios, che arriverà su Prime Video. A interpretarla la Sansa Stark de 'Il trono di spade', Sophie Turner, qui nel look iconico con shorts, capelli raccolti in una lunga treccia e pistola alla mano.