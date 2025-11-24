Spettacolo, Pollice (Aiam): "Auguri a Giambrone per riconferma a presidente Agis'

"A nome mio personale e di tutti i soci di Aiam rivolgo gli auguri più affettuosi a Francesco Giambrone per la riconferma a presidente dell’Agis. Sono certo che guidati dalla sua competenza e dal suo stile, Agis riuscirà a raggiungere ulteriori positivi traguardi nell’esercizio della rappresentanza del vasto mondo dello spettacolo dal vivo e riprodotto". Così in una nota il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

"Aiam gli è particolarmente grata per l’efficace lavoro svolto nel precedente triennio - prosegue - ed anche per aver voluto fortemente che, per la prima volta nella storia, la nostra associazione sia presente nell’ufficio di Presidenza Agis. L’occasione mi è gradita, infine, per esprimere un sentito ringraziamento al segretario generale Domenico Barbuto per la passione e l’impegno con il quale assolve all’incarico in Agis e per la costante vicinanza sempre dimostrata nei confronti di Aiam", conclude.