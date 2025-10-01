Su Netflix arriva 'RIV4LI', crescere non è una gara ma un percorso da condividere

I conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal 'gruppo'. Sono questi i temi al cuore di 'RIV4LI', la nuova serie tv per ragazzi e ragazze di Simona Ercolani che debutta oggi, 1 ottobre, su Netflix. E i 'RIV4LI' sono, infatti, i protagonisti della serie, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. La storia è ambientata a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli è la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, forma un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola è divisa in due da un vero muro, Insider e Outsider trovano il modo di unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

"Mostriamo che sbagliare è umano, rimediare è crescita. La serie (diretta da Alessandro Celli e prodotta da Netflix e Stand By Me, ndr) pone l'accento sull'importanza di riconoscere i propri errori, mettersi in discussione e imparare a rimediare", aveva dichiarato all'Adnkronos Samuele Carrino, reduce dal successo del film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', in occasione della presentazione della serie ambientata nello stesso mondo narrativo di 'DI4RI' alla 55esima edizione di Giffoni Film Festival. Per l'attrice Kartika Malavasi: "'RIV4LI' è un manifesto dell'unicità". Mentre la collega Melissa Di Pasca "spera che tutti coloro che la guarderanno possano identificarsi in almeno uno dei nostri personaggi nel superamento delle proprie difficoltà". Spesso "noi giovani ci sentiamo abbandonati - aveva dichiarato Di Pasca - anche a causa del rapporto distante che a volte abbiamo con i nostri genitori: si parla poco, ci si vede di rado, si condividono pochi momenti. Ma nonostante tutto, non dobbiamo mai perdere la speranza, perché c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltarci e ad aiutarci a superare ogni ostacolo". Le nuove generazioni "vengono classificate come pigre e senza voglia", aveva detto l'attrice. E questo porta a "sottovalutare le nostre ambizioni. Agli adulti voglio dire: permetteteci di dimostrare le nostre capacità, dateci opportunità e spazi. Essere giovani al giorno d'oggi non è facile. Sentiamo un enorme peso sulle spalle. E quel peso sono le aspettative degli adulti", aveva sottolineato l'attore Edoardo Miulli.

Ad accompagnare la serie, il singolo 'Semplicemente' di Sarah Toscano in duetto con Mida. Dopo aver condiviso i banchi della scuola di 'Amici 23', i due giovani artisti danno voce a questa ballad che racconta come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità. Per Toscano "le canzoni in una serie o in un film sono un modo per trasmettere in modo più diretto un messaggio". Sul tema della rivalità, Sarah non sente competizione: "Oggi ce n'è tanta anche per via dei numeri e delle classifiche", ma "io la vivo con me stessa perché voglio riuscire a superarmi passo dopo passo". Gli fa eco Mida: "Nei fatti la rivalità non esiste, è una cosa che parte da noi stessi. Se ti senti in competizione è un problema tuo".