C’è una linea sottile, spesso invisibile, che separa il dolore dalla possibilità di rinascita. È lì che nascono le relazioni che curano. Ed è proprio da questo spazio umano e condiviso che riparte 'Persone Medicina – Le relazioni che curano', la docu-serie in onda dal 18 giugno in prima serata su Real Time (canale 31) e disponibile in streaming su discovery+. Al centro del racconto non c’è solo la malattia, ma ciò che accade tra le persone: legami che resistono, che si trasformano, che a volte feriscono ma che possono anche diventare la prima vera possibilità di cura. A guidare questo viaggio sono Mapi Danna – storyteller, esperta di dinamiche relazionali, podcaster, conduttrice e autrice tv, e il dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, direttore del dipartimento cura e ricerca disturbi alimentari dell’Ircss Auxologico, docente alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e alla scuola di specializzazione di nutrizione dell’Università di Milano.

Sei storie, due per ogni puntata, che danno voce a chi vive ogni giorno la complessità di un disturbo mentale, ma anche a chi sceglie di restare accanto. Madri, padri, amici, partner, professionisti: le “persone medicina”. Non eroi, né salvatori. Presenze. Testimoni. Relazioni capaci di trasformare il senso di colpa in responsabilità, il giudizio in ascolto, la distanza in possibilità di incontro. Ogni episodio è costruito come un doppio ritratto: da un lato chi ha attraversato il punto più critico della propria fragilità, dall’altro chi ha avuto il coraggio di non voltarsi dall’altra parte. Storie autentiche – quelle di Angela, Serena, Alfonso, Giorgia, Valentina e Roberta – che si raccontano senza filtri e diventano specchi collettivi, in cui è difficile non riconoscersi. Con uno sguardo intimo e rispettoso, Mapi Danna accompagna i protagonisti in un percorso di narrazione che restituisce dignità alle 'ferite invisibili', quelle che il corpo e i comportamenti spesso esprimono prima ancora delle parole. Il contributo del dottor Mendolicchio offre una lettura scientifica accessibile, capace di tradurre la complessità della sofferenza psichica in strumenti di comprensione per tutti.

Ma questa nuova stagione amplia lo sguardo: per la prima volta, la cura non è solo individuale ma diventa anche collettiva, raccontando anche l’esperienza di associazioni che mettono in relazione persone accomunate dallo stesso dolore, creando uno spazio di ascolto e condivisione che rompe l’isolamento. Un segnale forte: la salute mentale non è solo una questione privata, ma una responsabilità sociale. Senza luoghi di ascolto, senza comunità, senza sistemi capaci di accogliere, nessun percorso di cura può dirsi completo. Persone Medicina lo racconta con delicatezza, senza retorica, mostrando come siano proprio le relazioni – quelle autentiche, non giudicanti – a poter aprire varchi di comprensione e, talvolta, di guarigione. Perché, in fondo, non abbiamo sempre bisogno di soluzioni. Abbiamo bisogno di qualcuno che resti. Che ci veda davvero. Che sappia esserci. E queste storie parlano a tutti: ai figli, agli amici, ai partner, a chi ogni giorno chiede, anche in silenzio, di non essere lasciato solo. 'Persone Medicina' è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+.