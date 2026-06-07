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'Super Karaoke' torna su Canale 5: ospiti Noemi, Sal Da Vinci, Al Bano e tanti altri

In prima serata domani e mercoledì 10 giugno, con la conduzione di Michelle Hunziker

'Super Karaoke' torna su Canale 5: ospiti Noemi, Sal Da Vinci, Al Bano e tanti altri
07 giugno 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna domani e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, 'Super Karaoke', uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni 'partecipanti speciali”' denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco.

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Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l’opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Nella prima puntata si esibiscono Noemi, Al Bano, Raf e Spagna. Ospiti della seconda: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore. La regia è affidata a Roberto Cenci.

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