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Suzy Amis Cameron: "Via dagli Usa di Trump, il pendolo è andato oltre ma tornerà indietro"

La moglie del premio Oscar intervistata da Marco Carrara ad 'Agorà' su Rai3 rivela anche di fare sogni premonitori sulla salute delle persone

Suzy Amis Cameron:
15 maggio 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la prima volta in Tv in Italia parla Suzy Amis Cameron, moglie del regista James Cameron di film quali 'Titanic' (dove lei stessa ha recitato) e 'Avatar'. Ad 'Agorà' su Rai 3, intervistata da Marco Carrara, nella puntata di oggi Suzy racconta che hanno lasciato l’America di Trump e poi rivela per la prima volta dei sogni premonitori che fa sulla salute delle persone. L'ex attrice e moglie del regista premio Oscar James Cameron - che ha lasciato il cinema per dedicarsi all’impegno di imprenditrice ambientalista - durante l’intervista fa riferimento alla scelta fatta col marito di lasciare gli Usa: “Sono appena diventata cittadina della Nuova Zelanda, ma ho molti parenti che vivono ancora in America. Il pendolo si è spostato molto lontano dalla strada che sembravamo aver imboccato otto o dodici anni fa. Ma tornerà indietro, ne sono convinta”. Alla domanda se non tornerà negli Usa, risponde: "Tutta la mia famiglia vive in Nuova Zelanda ora: mio marito e tre dei miei cinque figli, quindi sì”.

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E ancora, durante l’intervista racconta di fare sogni premonitori da quando ha 22 anni: "Alcuni sono belli, altri possono spezzare il cuore. Ho fatto sogni come quadri, come scene in cui poi mi ci sono trovata davvero. Ho sognato molto la salute della gente. Prima non lo facevo, ora invece vado a parlare con quelle persone, soprattutto se sento che possono fare qualcosa a riguardo. Ho fatto anche sogni sui disastri naturali, non esattamente cuccioli di cane e raggi di sole”.

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Trump premonitori salute disastri naturali
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