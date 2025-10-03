Taylor Swift, la cocaina e quella frecciatona a Charli XCX

Il dodicesimo album di Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, è uscito oggi e già si parla di possibili “diss track” nascoste tra le canzoni. In particolare, i fan puntano il dito su “Actually Romantic”, un brano che sembrerebbe indirizzato a Charli XCX.

Il testo contiene versi piuttosto diretti:

“I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave / High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me / Wrote me a song saying it makes you sick to see my face / Some people might be offended / But it’s actually sweet / All the time you’ve spent on me / It’s honestly wild / All the effort you’ve put in / It’s actually romantic.”

“Ho sentito che mi hai chiamata ‘Barbie noiosa’ quando la coca ti rende coraggiosa / Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che eri felice che mi avesse fatta sparire / Mi hai scritto una canzone dicendo che ti fa star male vedere la mia faccia / Alcuni potrebbero offendersi / Ma in realtà è dolce / Tutto il tempo che hai speso su di me / È davvero incredibile / Tutto l’impegno che ci hai messo / In realtà è romantico.”

Il precedente di "Brat"

Molti hanno letto in queste parole una risposta a “Sympathy is a knife”, uno dei pezzi più discussi dell’album Brat di Charli. In quella canzone, l’artista britannica raccontava la propria insicurezza accanto a un’altra star:

“I couldn’t even be her if I tried / Don’t wanna see her backstage at my boyfriend’s show / Fingers crossed behind my back / I hope they break up quick.”

“Non potrei nemmeno essere lei, anche se ci provassi / Non voglio vederla nel backstage al concerto del mio ragazzo / Con le dita incrociate dietro la schiena / Spero che si lascino in fretta.”

Dopo l’uscita di Brat, la rete si era scatenata con teorie e parallelismi: la relazione di Swift con Matty Healy, frontman dei The 1975, e il fidanzamento di Charli con George Daniel, batterista della stessa band, sembravano cucire addosso a Swift il ruolo di “rivale”. Charli, tuttavia, aveva negato qualsiasi riferimento diretto: “Le persone penseranno quello che vogliono, ma quel brano parla solo delle mie emozioni e della mia ansia”, aveva spiegato a New York Magazine.

Chi è Charlie XCX

Charli XCX, nome d’arte di Charlotte Emma Aitchison, è una delle cantautrici e produttrici più influenti del pop e dell’hyperpop contemporaneo. Nata a Cambridge nel 1992, ha conquistato il pubblico internazionale con hit come “I Love It” (con le Icona Pop) e “Boom Clap”, fino al recente successo di “Brat” (2024), album diventato fenomeno culturale e linguistico della Gen Z. Il suo rapporto con Taylor Swift è stato negli anni complesso: Charli ha aperto il Reputation Stadium Tour del 2018, dichiarando però che esibirsi davanti a migliaia di fan in attesa di Swift “era come cantare a un matrimonio dove non conosci nessuno” – parole poi chiarite come non offensive. Swift, dal canto suo, l’ha definita un’artista innovativa e dirompente, ma ora con "Actually Romantic" le cose potrebbero essere cambiate.