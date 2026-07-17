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Teatro: al Mittelfest 2026 in prima assoluta 'Bébi' di Sándor Márai

Andrea Bosca in 'Bébi. Il primo amore' - ph. Luca D’Agostino
Andrea Bosca in 'Bébi. Il primo amore' - ph. Luca D’Agostino
17 luglio 2026 | 19.13
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Arrivato alla 35ma edizione il Mittelfest di Cividale del Friuli, un gioiello di manifestazione in provincia di Udine, scandaglia quest'anno il tema - mai così attuale - della Paura e lo fa con un programma ricchissimo, scandito di appuntamenti per ogni sensibilità. Fra i più attesi la prima assoluta di 'Bébi. Il primo amore' versione teatrale del romanzo di esordio di Sándor Márai: in un monologo interpretato da Andrea Bosca, per la regia di Giacomo Pedini, vanno in scena i turbamenti di un apparente, quasi anonimo professore di mezza età, uomo solitario e preciso, colpito suo malgrado da una coppia inattesa di suoi studenti: Madár, allievo brillante e inquieto, dei bassifondi, e Bébi, giovane allieva appartenente a un ambiente sociale decisamente diverso, alto, osservata e tenuta a distanza.

Produzione di Bam Teatro e Mittelfest2026, 'Bébi' racconta un crescendo di tensioni sottili e relazioni asimmetriche, nel microcosmo routinario di un liceo dove il rapporto tra i tre sarebbe definito da una rigida struttura gerarchica – docente e alunni, autorità e giovinezza – mentre sotto la superficie si muovono desideri inespressi, rivalità taciute e un feroce gioco di sguardi indiscreti. Il monologo diventa così un affresco intenso sulla fragilità della percezione, lo spaventoso abisso delle buone intenzioni e la malinconia struggente che attraversa il suo protagonista.

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Mittelfest 2026 Paura Teatro Bébi
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