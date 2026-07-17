Teatro: al Mittelfest 2026 in prima assoluta 'Bébi' di Sándor Márai

Arrivato alla 35ma edizione il Mittelfest di Cividale del Friuli, un gioiello di manifestazione in provincia di Udine, scandaglia quest'anno il tema - mai così attuale - della Paura e lo fa con un programma ricchissimo, scandito di appuntamenti per ogni sensibilità. Fra i più attesi la prima assoluta di 'Bébi. Il primo amore' versione teatrale del romanzo di esordio di Sándor Márai: in un monologo interpretato da Andrea Bosca, per la regia di Giacomo Pedini, vanno in scena i turbamenti di un apparente, quasi anonimo professore di mezza età, uomo solitario e preciso, colpito suo malgrado da una coppia inattesa di suoi studenti: Madár, allievo brillante e inquieto, dei bassifondi, e Bébi, giovane allieva appartenente a un ambiente sociale decisamente diverso, alto, osservata e tenuta a distanza.

Produzione di Bam Teatro e Mittelfest2026, 'Bébi' racconta un crescendo di tensioni sottili e relazioni asimmetriche, nel microcosmo routinario di un liceo dove il rapporto tra i tre sarebbe definito da una rigida struttura gerarchica – docente e alunni, autorità e giovinezza – mentre sotto la superficie si muovono desideri inespressi, rivalità taciute e un feroce gioco di sguardi indiscreti. Il monologo diventa così un affresco intenso sulla fragilità della percezione, lo spaventoso abisso delle buone intenzioni e la malinconia struggente che attraversa il suo protagonista.