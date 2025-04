'The Crux', il nuovo viaggio musicale di Djo, star di 'Stranger Things'

Esce oggi 'The Crux', il nuovo album di Djo, alias Joe Keery – attore, autore e producer noto in tutto il mondo per le sue interpretazioni in 'Stranger Things' e 'Fargo', ma anche per una carriera musicale in rapida ascesa. Pubblicato via Awal Recordings, 'The Crux' arriva a due anni dal precedente 'Decide' (2022) e segna una nuova tappa nel percorso artistico di Djo. Nel giorno dell’uscita, Djo ha pubblicato anche una serie di visualizer ufficiali, uno per ciascuna traccia del disco, disponibili sul suo canale YouTube.

Ad anticipare il disco è il brano 'Basic Being Basic', già disponibile in streaming e accompagnato da un video. Una critica pungente all’omologazione digitale e ai cliché contemporanei, il singolo unisce synth OB-X8, linee vocali in falsetto e liriche cariche di sarcasmo. “È una frecciatina a chi vive solo per essere ‘di tendenza’”, racconta Keery. Djo ha portato il brano sul palco del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lo scorso 28 gennaio, dove è stato anche ospite intervistato.

Scritto durante un periodo di viaggio e cambiamento, 'The Crux' è un lavoro che esplora identità, perdita, trasformazione e il valore dei legami autentici. Registrato agli Electric Lady Studios di New York con il fidato collaboratore Adam Thein, l’album abbandona le produzioni casalinghe dei lavori precedenti per aprirsi a una dimensione più analogica, ispirata al pop psichedelico anni ’60 e ’70. Il concept visivo dell’album – curato con Neil Krug – immagina un hotel metaforico, dove ogni brano è una stanza abitata da emozioni, cambiamenti e scelte di vita. Il nuovo 'Back On You Tour' è partito oggi da Portland (OR) e proseguirà per tutto il 2025 con date in Usa, Regno Unito, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Sul palco con lui, la band Post Animal come opening act per le date in Nord America, Uk e Ue.