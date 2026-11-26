Dopo il sold out da record dello show di Bologna, i leggendari newyorkesi The Strokes tornano in Italia per un'unica data: l'appuntamento è per il 16 giugno 2027 al Parco della Musica di Milano per la XIII edizione di Unaltrofestival. A oltre venticinque anni dagli esordi, The Strokes continuano a essere un punto di riferimento imprescindibile del rock contemporaneo. Con Is This It (2001), album diventato una pietra miliare della musica del nuovo millennio, Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture e Fabrizio Moretti hanno contribuito a trasformare il linguaggio del rock, influenzando un'intera generazione di artisti e lasciando un segno profondo nella cultura musicale internazionale.

A luglio la band ha presentato Reality Awaits, il settimo album in studio, prodotto dal leggendario Rick Rubin e uscito il 24 luglio 2026 per Cult Records/RCA Records. II disco arriva a sei anni di distanza da The New Abnormal (2020), album vincitore di un Grammy Award. Registrato in Costa Rica con Rick Rubin e completato attraverso successive sessioni in diverse parti del mondo, Reality Awaits raccoglie nove brani e segna un nuovo capitolo nella continua evoluzione del gruppo: gli Strokes esplorano nuove direzioni musicali, ampliando il proprio universo sonoro senza perdere i tratti distintivi che ne hanno definito l'identità. Alla lavorazione dell'album è dedicato anche il mini-documentario di dieci minuti "In Transit: Part I'', diretto da Johann Rashid, che accompagna lo spettatore nelle sei settimane trascorse dalla band in Costa Rica insieme a Rick Rubin, offrendo uno sguardo sul processo creativo e sulle sessioni di registrazione.

Dopo essere stati protagonisti di alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo, dal Coachella al Red Rocks, passando per la 02 Arena di Londra, I'RBC Amphitheatre di Toronto, l'Accor Arena di Parigi e lo Ziggo Dome di Amsterdam, The Strokes tornano nel nostro Paese per l'unica imperdibile data prevista per il prossimo anno, una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell'estate live 2027. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation dalle 10 di venerdì 27 novembre e su Comcerto.it e LiveNation.it dalle 10 di lunedì 30 novembre. The Strokes sono il secondo nome confermato per il 2027 di Unaltrofestival e si aggiungono ai Beirut, il progetto musicale guidato dal cantautore e polistrumentista Zach Condon, annunciati nelle scorse settimane.