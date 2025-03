Tokio Hotel, una data a Milano nel 2026

La band si esibirà in concerto per un’unica data programmata all’Unipol Forum di Milano l’11 novembre 2026

I Tokio Hotel sono tornati più grandi che mai. Dopo i loro tour di successo in Nord e Sudamerica e un tour europeo completamente sold-out nel 2025, la band stabilirà nuovi standard con l'Arena Tour 2026. Con show dal vivo spettacolari in alcuni dei maggiori palazzetti d'Europa, promettono ai loro fan un'esperienza di concerto senza pari anche in Italia, con un'unica data programmata all’Unipol Forum di Milano l’11 novembre 2026.

Per oltre due decenni, i Tokio Hotel hanno affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Con hit come 'Durch den Monsun' e 'White Lies', si sono affermati come una delle band internazionali di maggior successo in Germania. Il loro sound unico, la continua evoluzione creativa e le elettrizzanti esibizioni dal vivo li rendono un fenomeno nell'industria musicale. "Questo tour sarà la nostra più grande esperienza dal vivo finora - afferma la band -. Abbiamo suonato spettacoli indimenticabili negli ultimi anni, ma questa volta porteremo tutto al livello successivo. La scenografia, la produzione e la scaletta: tutto sarà straordinario". I biglietti saranno disponibili dalle 15 del 24 marzo su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita.