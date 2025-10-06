circle x black
Cerca nel sito
 

'Iron Man' e 'Spiderman' di nuovo insieme, ma non è una reunion Marvel

Lo spot con Tom Holland e Robert Downey Jr. fa impazzire i fan degli 'Avengers'

Tom Holland e Robert Downey Jr. - Instagram / @tomholland2013
Tom Holland e Robert Downey Jr. - Instagram / @tomholland2013
06 ottobre 2025 | 21.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

È bastato un video di pochi secondi in cui Tom Holland e Robert Downey Jr. appaiono insieme per scatenare i fan Marvel. Per loro i due attori saranno sempre i volti degli Avengers Spider-Man e Iron Man, nonostante in questo caso Marvel non c'entri. I due colleghi, apparsi insieme per l'ultima volta nel 2019 in 'Avengers: Endgame', non hanno unito le forze per salvare il mondo ma per una partnership commerciale.

Entrambi gli attori hanno fondato delle aziende di recente. Tom Holland ha avviato la sua linea di birra analcolica 'BERO', un modo per offrire un'alternativa a chi non vuole privarsi dell'esperienza di bere una birra negli eventi sociali senza essere però obbligato a consumare alcol. Mentre Robert Downey Jr. ha co-fondato il brand di caffè 'Happy'. Ora, le aziende lanciano due prodotti in collaborazione: una birra "con il carattere audace del caffè appena tostato" e un caffè "con vibrazioni al luppolo e note di agrumi". Nello spot che lancia i due prodotti gli attori appaiono fianco a fianco. Non dicono una parola, ma non serve: in poche ore si sono assicurati milioni di visualizzazioni sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tom holland tom holland robert downey jr robert downey jr
Vedi anche
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza