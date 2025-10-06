È bastato un video di pochi secondi in cui Tom Holland e Robert Downey Jr. appaiono insieme per scatenare i fan Marvel. Per loro i due attori saranno sempre i volti degli Avengers Spider-Man e Iron Man, nonostante in questo caso Marvel non c'entri. I due colleghi, apparsi insieme per l'ultima volta nel 2019 in 'Avengers: Endgame', non hanno unito le forze per salvare il mondo ma per una partnership commerciale.

Entrambi gli attori hanno fondato delle aziende di recente. Tom Holland ha avviato la sua linea di birra analcolica 'BERO', un modo per offrire un'alternativa a chi non vuole privarsi dell'esperienza di bere una birra negli eventi sociali senza essere però obbligato a consumare alcol. Mentre Robert Downey Jr. ha co-fondato il brand di caffè 'Happy'. Ora, le aziende lanciano due prodotti in collaborazione: una birra "con il carattere audace del caffè appena tostato" e un caffè "con vibrazioni al luppolo e note di agrumi". Nello spot che lancia i due prodotti gli attori appaiono fianco a fianco. Non dicono una parola, ma non serve: in poche ore si sono assicurati milioni di visualizzazioni sui social.