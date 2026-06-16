Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Tom Holland ha finalmente confermato di aver sposato Zendaya. L’attore britannico, noto per il ruolo di Spider-Man, ha rivelato la notizia durante un’intervista alla rivista "Esquire", scegliendo però un approccio prudente e senza entrare nei dettagli della cerimonia. L’occasione è arrivata quando gli è stato chiesto di commentare alcune immagini generate dall’intelligenza artificiale che, nelle scorse settimane, avevano mostrato una presunta cerimonia di matrimonio tra lui e Zendaya sul Lago di Como, in Italia. Holland ha raccontato che perfino sua nonna aveva temuto di non essere stata invitata alle nozze dopo aver visto le fotografie circolare online.

Alla domanda se altri amici o parenti fossero stati ingannati dalle immagini false, l’attore ha fatto una lunga pausa prima di rispondere: "No, perché erano tutti lì". Una frase che ha di fatto confermato il matrimonio tra le due star. Subito dopo, però, Holland ha aggiunto: "Questo è tutto quello che otterrete da me". Le voci sulle nozze circolavano già da diversi mesi. A marzo, lo stilista Law Roach, collaboratore storico di Zendaya, aveva dichiarato sul red carpet di Access Hollywood: "Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso. È assolutamente vero". Inoltre, l’attrice era stata più volte fotografata con una fede d’oro accanto all’anello di fidanzamento.

Zendaya ha recentemente spiegato la sua scelta di mantenere la massima riservatezza sulla vita privata. In un’intervista al "New York Times", ha affermato di comprendere l’interesse del pubblico nei confronti della sua relazione con Holland, ma di voler preservare alcuni aspetti della propria vita lontano dai riflettori. "Cerchiamo di non nasconderci dal mondo, ma di conservare qualcosa solo per noi stessi, per la nostra famiglia e le persone che amiamo", ha dichiarato l’attrice. Anche Holland ha parlato con grande affetto della moglie, definendola "la mia migliore amica". "Sono più felice che mai quando sono con lei", ha aggiunto. "Non mi sono mai sentito così sostenuto e al sicuro in tutta la mia vita". La coppia, tra le più amate di Hollywood, tornerà presto insieme sul grande schermo in Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno, in uscita il 31 luglio.