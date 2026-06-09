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Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni: ecco dove si terrà il matrimonio più atteso dell’estate

La cerimonia il 13 giungo nella Pieve di San Nicola, gioiello romanico‑gotico del borgo maremmano. Attesi parenti, amici e molti colleghi della scena musicale. Il sì ad un anno dalla nascita della piccola Anna﻿

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni - foto dal profilo Instagram di Carolina Sansoni
Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni - foto dal profilo Instagram di Carolina Sansoni
09 giugno 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà la Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto, ad ospitare sabato prossimo, 13 giugno, il matrimonio di Tommaso Paradiso con la compagna Carolina Sansoni. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine ad ambienti musicali. La cerimonia sarà religiosa e officiata dal parroco del borgo, don Marcello Serio.

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La Pieve di San Nicola, affacciata su piazza della Repubblica nel cuore del centro storico, è uno dei gioielli architettonici del paese maremmano. Costruita tra il 1100 e il 1200, la chiesa conserva una stratificazione di elementi romanici, gotici e rinascimentali: facciata sobria con portale ad arco gotico e rosone, navata unica con volte a crociera e cappelle laterali decorate da affreschi di scuola senese e umbro‑laziale. Tra le opere più rilevanti, una Madonna in Trono con Bambino e santi e raffigurazioni di San Nicola di Bari e San Lorenzo.

La Pieve ha una superficie interna di circa 260 metri quadrati e può accogliere tra le 80 e le 100 persone sedute: una capienza che può quasi raddoppiare considerando i posti in piedi. Per sabato sono attesi infatti parecchi invitati, tra parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Coez a Franco126.

Paradiso aveva annunciato le nozze con la storica compagna Carolina, imprenditrice digitale, all’inizio del 2026. Poi, durante la prima partecipazione di Paradiso in gara al Festival di Sanremo con 'I Romantici', la conferma dell'imminente matrimonio era arrivata con un video diventato virale su TikTok: sulle note di 'Per sempre sì', il brano di Sal Da Vinci vincitore del Festival, la coppia ballava su un terrazzo di Sanremo, eseguendo la coreografia del brano diventata celebre sul palco dell'Ariston, mostrando alla fine un vistoso anello al dito della futura sposa.

Il matrimonio di sabato arriva a poco più di un anno dalla nascita della prima figlia della coppia, Anna, venuta alla luce nell’aprile 2025.

Riproduzione riservata
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