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Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi si scusa col pubblico: cosa è successo - Video

La rabbia del cantante durante il concerto al Palapartenope di Napoli

Tommaso Paradiso
Tommaso Paradiso
02 maggio 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Perde le staffe e lancia il microfono con violenza contro il palco. È successo a Tommaso Paradiso durante il concerto che si è tenuto giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, quando a causa di un problema tecnico ha avuto uno scatto d'ira preoccupando i fan presenti in platea.

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Nel corso del concerto, come mostrano i video condivisi sui social, il cantautore romano ha gettato con violenza il microfono a terra, palesemente spazientito. Poi, ha alzato le mani come segno di pace chiedendo scusa al pubblico, tra fischi e applausi.

@piazzeestadi Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli lancia il microfono dopo un problema tecnico, si scusa con il pubblico e ci canta OI VITA MIA. #tommasoparadiso #tommasoparadisoconcerto #concerto #palapartenope #fyp @Tommaso Paradiso ♬ audio originale - live

Il cantante si è preso un momento per placare lo stato di agitazione e poi col microfono alla mano ha spiegato il motivo della sua reazione: "Scusate, si sposta il volume da solo". In conclusione, per ristabile l'equilibrio ha intonato 'Oi vita oi vita mia ('o surdato 'nnammurato)', facendo ballare il pubblico.

Il concerto così è proseguito senza ulteriori intoppi. Il video ha fatto il giro del web, ma sul suo profilo social Paradiso non ha commentato ulteriomente l'accaduto: "Napoli già mi manchi, grazie", ha scritto il cantautore.

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tommaso paradiso concerto napoli paradiso lancia microfono
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