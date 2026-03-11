circle x black
Cerca nel sito
 

TonyPitony, svelata l'identità? La foto senza maschera e... la somiglianza con Matteo Salvini

La replica del ministro sui social

TonyPitony e Matteo Salvini - fotogramma/ipa
TonyPitony e Matteo Salvini - fotogramma/ipa
11 marzo 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

TonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Una foto diventata virale sui social avrebbe svelato l'identità del cantante siracusano, reduce dal successo dopo l'ospitata al Festival di Sanremo 2026 al fianco di Ditonellapiaga.

Nell'immagine, condivisa su X e rilanciata da numerosi utenti, si vede un uomo seduto su una panchina che indossa una giacca, mentre sorride. Secondo molti si tratterebbe proprio dell'artista che si esibisce con la maschera di Elvis Presley e che, almeno per ora, non avrebbe alcuna intenzione di toglierla.

Tuttavia, a molti utenti non è sfuggita una certa somiglianza tra l'uomo nella foto e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stesso Salvini ha commentato la vicenda con ironia: "Stop sending me this" ("Smettete di mandarmi questa foto"), ha scritto accompagnando il messaggio su X con un emoticon sorridente.

Il mistero al momento resta: non esistono conferme sull'identità della persona immortalata nello scatto e non è possibile stabilire se sia o no TonyPitony. Del resto lo stesso artista siciliano, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast 'BSMT', aveva spiegato il motivo della sua scelta: "La maschera mi protegge dalle rotture. Non sopporterei mai l’idea di essere guardato al ristorante, ad esempio. Non fa per me".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
TonyPitony matteo salvini sanremo
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza