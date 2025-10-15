circle x black
Cerca nel sito
 

Torna in tour 'Tra sogni e desideri' con Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino

Nuove date per lo spettacolo musicale che celebra le più belle colonne sonore della Disney

Torna in tour 'Tra sogni e desideri' con Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino
15 ottobre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il successo delle cinque date evento tutte sold out, torna in tour da dicembre 2025 'Tra sogni e desideri', lo spettacolo musicale che celebra le più belle colonne sonore della Disney. Protagonista sul palco Diana Del Bufalo, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Pannofino, dall’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, dal vocal ensemble degli ANIMEniacs Corp e da un cast di performer.

Lo show, prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione e con la direzione artistica e regia di Antonio Frascadore, ripercorre oltre cento anni di fiabe e leggende in un viaggio musicale pensato per tutta la famiglia. Due ore di emozioni, colori e melodie che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

Dopo il debutto a Napoli e le tappe di Milano, Bari, Roma e Padova, il tour riparte con nuovi appuntamenti nei teatri italiani: Montecatini (17 dicembre, Nuovo Teatro Verdi), Padova (20 dicembre, Gran Teatro Geox), Milano (22 dicembre, Teatro Arcimboldi), Brescia (3 gennaio, Teatro Clerici), Torino (5 gennaio, Teatro Colosseo), Bari (10 gennaio, Teatro Team) e Roma (12 gennaio, Auditorium Conciliazione).

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Teatro Tour Spettacolo musicale Disney Colonne sonore Famiglia
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza