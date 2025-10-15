Torna in tour 'Tra sogni e desideri' con Diana Del Bufalo e Francesco Pannofino

Dopo il successo delle cinque date evento tutte sold out, torna in tour da dicembre 2025 'Tra sogni e desideri', lo spettacolo musicale che celebra le più belle colonne sonore della Disney. Protagonista sul palco Diana Del Bufalo, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Pannofino, dall’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, dal vocal ensemble degli ANIMEniacs Corp e da un cast di performer.

Lo show, prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione e con la direzione artistica e regia di Antonio Frascadore, ripercorre oltre cento anni di fiabe e leggende in un viaggio musicale pensato per tutta la famiglia. Due ore di emozioni, colori e melodie che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

Dopo il debutto a Napoli e le tappe di Milano, Bari, Roma e Padova, il tour riparte con nuovi appuntamenti nei teatri italiani: Montecatini (17 dicembre, Nuovo Teatro Verdi), Padova (20 dicembre, Gran Teatro Geox), Milano (22 dicembre, Teatro Arcimboldi), Brescia (3 gennaio, Teatro Clerici), Torino (5 gennaio, Teatro Colosseo), Bari (10 gennaio, Teatro Team) e Roma (12 gennaio, Auditorium Conciliazione).

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.