Torna 'Newsroom' di Monica Maggioni su Rai3, si parte con un'inchiesta sul cibo

Torna 'Newsroom' di Monica Maggioni su Rai 3 in prima serata. Il debutto della nuova stagione, da questa sera, venerdì 21 marzo, alle 21.20, parte con un'inchiesta sul cibo. Sul tavolo temi legati all’obesità e ai processi industriali, mentre l’Occidente combatte con l’eccesso di cibo iper-processato, gli Stati Uniti fanno i conti con un’epidemia contro la quale il Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. combatte una vera e propria crociata e i sistemi sanitari sono travolti dai costi delle malattie connesse al cibo.

'Newsroom', programma che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità, sarà in onda per cinque settimane, fino al 18 aprile, in diretta ogni venerdì alle 21.20 e successivamente anche su Raiplay in formato docuseries (4 episodi da mezz’ora per ogni tema).

Un percorso di approfondimento che si snoda a partire da un luogo - la Newsroom, la redazione - in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà complessa e non di rado contraddittoria. Dentro Newsroom - programma nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale - ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati in numerosi paesi del mondo.