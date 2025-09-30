Torna su Radio1 'La Mezz’ora Legale' con Claudia Conte

circle x black
Claudia Conte
30 settembre 2025 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A partire da martedì 30 settembre, torna su Rai Radio1 'La Mezz’ora Legale', il programma condotto da Claudia Conte dedicato alla diffusione della cultura della legalità, in onda ogni martedì alle 23.30. Uno spazio di approfondimento sui temi della giustizia, della sicurezza e della responsabilità civile, affrontando in modo diretto e documentato le sfide della società contemporanea. Ogni puntata offrirà interviste con esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, testimoni di esperienze civiche significative, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche per vivere in comunità più sicure e consapevoli. Tra i temi trattati: la prevenzione della criminalità, la violenza di genere, la sicurezza urbana, il contrasto alla corruzione, le iniziative di educazione civica nelle scuole e nei quartieri, e le storie di cittadini che hanno contribuito a promuovere la legalità nel quotidiano.

Tema del primo appuntamento - dopo gli eventi delle ultime manifestazioni con aggressioni, violenze e vandalismo causato da frange di manifestanti nelle grandi città - sarà la sicurezza: come le autorità locali e le forze dell’ordine affrontano la gestione delle manifestazioni, il presidio dei luoghi sensibili, il coordinamento tra Polizia, Carabinieri e vigili urbani, tra piani di emergenza e riduzione dei rischi. Saranno ospiti Andrea Pancani, vicedirettore del TgLa7 e conduttore di Coffee Break, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. 'La Mezz’ora Legale' si propone così non solo come un programma di informazione, ma anche come una guida concreta per comprendere e valorizzare i principi di una società rispettosa delle regole.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legalità giustizia sicurezza responsabilità civile
