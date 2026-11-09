Tornano i Siae Music Awards, con Amadeus e Noemi al Teatro Arcimboldi di Milano

Nuova edizione, nuova location. Tornano i Siae Music Awards, quarta edizione dei premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero, che quest’anno si terranno sabato 21 novembre (dalle 19.30) al Teatro Arcimboldi Milano. La serata–evento, voluta e organizzata da Siae e prodotta da Friends & Partners, arricchisce il programma della Milano Music Week 2026, di cui Siae è Promotore. Si conferma alla conduzione per il terzo anno consecutivo Amadeus, quest’anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. L’accompagnamento live è a cura del Maestro Valeriano Chiaravalle. Siae con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.

"Con la quarta edizione, i Siae Music Awards confermano il loro ruolo nel ritrarre l’evoluzione della musica italiana e dei suoi linguaggi. Attraverso i consumi culturali e le scelte del pubblico, questo premio si rinnova e cambia insieme con le trasformazioni del settore, dei modi di ascoltare e di vivere la musica, restituendo una fotografia sempre più accurata del presente della musica italiana e valorizzando con sempre maggiore precisione il talento di chi la crea - dichiara il presidente della Siae Salvatore Nastasi -. I Siae Music Awards celebrano gli Autori e gli Editori che riescono a lasciare un segno autentico nel nostro tempo, trasformando la creatività in un legame autentico con il pubblico. Perché poi sono proprio le persone, con i loro ascolti e le loro preferenze, a dare la misura più concreta dell'impatto di un’opera".

Aggiunge Amadeus: "Sono onorato di condurre per la terza volta consecutiva i Siae Music Awards che rappresentano una grande occasione per tutta l’industria musicale. La musica ancora oggi ha la straordinaria capacità di intercettare emozioni, desideri e cambiamenti prima di altre forme di racconto. Sono felice di dividere il palco con Noemi, un’amica e una cantante eccezionale che si esibirà nel corso della serata. Ci saranno molti amici, ci sarà tutto il mondo musicale con i successi che saranno celebrati e premiati. Una serata importante in cui ancora una volta la musica sarà al centro della scena".

Per Noemi, "condividere il palco con Amadeus per presentare una serata così prestigiosa come i Siae Music Awards - afferma - è per me un onore immenso e un’emozione speciale. Questi premi celebrano il cuore pulsante della nostra identità musicale: gli autori, gli editori e il cantautorato italiano. La canzone d'autore non è semplicemente musica, è racconto, radice culturale, memoria collettiva e sguardo verso il futuro; è la forma d'arte che dà voce a ciò che proviamo, spesso prima ancora che riusciamo a esprimerlo a parole. Essere per la prima volta al fianco di Amadeus rende il tutto ancora più straordinario".

Autori ed editori verranno premiati per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione dei brani più vissuti: ascoltati, ballati, cantati, riprodotti. Le nomination dei Siae Music Awards - basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da Siae e delle royalties distribuite e pagate nel 2026 – comprendono 17 categorie: Best Recorded Track, Top canzone – Locali da ballo con musica live, Top canzone – Club, Top canzone – Locali con musica live, Top canzone – Radio, Top canzone italiana all’Estero, Top canzone Streaming Italia, Top canzone Social Italia, Top colonna sonora originale – Cinema, Premio colonna sonora originale – Film tv, Premio colonna sonora originale – Serie tv, Premio colonna sonora originale – Film streaming, Premio colonna sonora originale – Serie streaming, Premio Live Concert, Premio Live Recital, Premio Composizione Jazz, Premio Under 35. La serata-evento è a numero chiuso e accessibile esclusivamente su invito.