Gli U2 tornano in Italia, Milano si prepara ad accogliere la band il 5 e 6 luglio 2027. Il gruppo irlandese capitanato da Bono ha annunciato oggi le date europee del nuovo 'Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour', che farà tappa in Italia con due concerti allo Stadio San Siro il 5 e 6 luglio 2027. Le prevendite prenderanno il via dal 2 novembre per gli iscritti a U2.com, mentre la vendita generale scatterà il 6 novembre alle 10 su U2.com e Live Nation.

Il nuovo tour riporterà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sui grandi palchi all'aperto dopo anni dedicati a progetti speciali e alla residenza record alla Sphere di Las Vegas. La tournée europea partirà il 26 aprile 2027 da Stoccolma e toccherà anche Parigi, Lisbona, Amsterdam, Londra, Berlino e Milano, con i Wolf Alice nel ruolo di special guest. Le date spagnole saranno annunciate successivamente.

L'annuncio arriva insieme all'uscita di 'The Greatest Show On Earth', nuovo singolo della band scritto con Brian Eno e terzo estratto dal prossimo album 'Carnaval De Luz', atteso il 13 novembre 2026. Il brano racconta la storia di due amanti che cercano di preservare la fiducia reciproca e la fede stessa. Ad accompagnarlo c'è un videoclip diretto dallo storico collaboratore Anton Corbijn e girato nel deserto californiano, dove gli U2 si trasformano in una sorta di culto religioso raccontato con tono satirico.

Per presentare il nuovo capitolo della loro carriera, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno affidato una dichiarazione programmatica al titolo stesso del tour: "'The Greatest Show on Earth'? Questa sì che è una bella sfida. Una provocazione - dicono Bono, The Edge, Adam e Larry - che lanciamo tanto a noi stessi quanto a chiunque altro: provare a far vivere a tutti la serata più bella della propria vita. Un po' uomini di spettacolo, un po' sciamani, un'esplosione di colori, chitarre, basso e batteria senza freni, e canzoni a cui aggrapparsi. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo eccome".

Il tour segna un nuovo capitolo della storia live degli U2, da sempre considerati tra i gruppi più innovativi dal punto di vista dello spettacolo. Dal rivoluzionario Zoo TV Tour dei primi anni Novanta fino ai 40 concerti sold out alla Sphere di Las Vegas, la band ha costruito la propria reputazione sull'ambizione di ridefinire continuamente i confini dell'intrattenimento dal vivo. Con 'The Greatest Show On Earth World Tour' il gruppo promette di coniugare la spettacolarità della produzione con una dimensione più intima e umana, attraversando l'intero repertorio della carriera.

Nell'attesa dell'avvio della tournée europea, gli U2 hanno recentemente celebrato il cinquantesimo anniversario della loro formazione con un concerto speciale dedicato agli studenti e agli insegnanti della Mount Temple Comprehensive School, il liceo dove tutto ebbe inizio, e con una sorpresa nel cuore di Dublino attraverso un'esibizione improvvisata in Grafton Street.

Guardando già oltre il 2027, la band ha confermato che il tour proseguirà anche nel 2028. "Non possiamo ancora svelare molto sulla prossima parte di The Greatest Show On Earth: stiamo ancora definendo i dettagli. Ma una cosa possiamo dirla: concluderemo il tour in Irlanda. Non c'è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare", ha dichiarato The Edge.

Per le due date italiane, Virgin Radio sarà radio ufficiale dell'evento. Sono previste diverse finestre di prevendita: quelle riservate agli iscritti a U2.com il 2 e 3 novembre, la prevendita Visa e Album Preorder il 4 novembre, l'Artist Presale il 5 novembre e infine la vendita generale dal 6 novembre. Il tour è prodotto da Live Nation Global Touring.