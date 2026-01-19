circle x black
Cerca nel sito
 

Valentino, l'omaggio dell'imitatore Dario Ballantini: "Gli devo tutto"

"E' stata la svolta della mia carriera. L'unica volta che lo incontrai ero vestito da Valentino... Rossi, il pilota"

Valentino e Dario Ballantini
Valentino e Dario Ballantini
19 gennaio 2026 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Valentino è stato la svolta della mia carriera. Gli devo tutto". Un commosso Dario Ballantini ricorda con l'Adnkronos lo stilista Valentino che ha imitato per oltre 30 anni nel programma 'Striscia la Notizia'. L''imperatore della moda' è scomparso oggi, 19 gennaio, all'età di 93 anni.

"Quando iniziai a lavorare - racconta Ballantini - le mie imitazioni tv, per i primi 15 anni, non funzionavano molto. Dopo un po' che lavoravo a 'Striscia' decidemmo allora di puntare su una imitazione di caratura internazionale che non fosse chiusa nello studio ma che andasse in giro. Scegliemmo Valentino e con lui nacque un nuovo tipo di televisione: il personaggio di fama mondiale, la presa in giro della moda, che non era ancora mai stata fatta. Questi ingredienti, uniti alla vis comica che ci ho messo io, sono stati la chiave per un successo durato 40 anni".

Ma i rapporti con la maison com'erano? "All'inizio buoni, ci diedero anche i primi abiti. Poi si infastidirono un po'. Poi finirono per apprezzare molto. Lui disse anche che in abiti civili un po' assomigliavo a lui da giovane". Vi siete mai incontrati? "Questo ha dell'incredibile. L'unica volta che ci siamo trovati faccia a faccia fu alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith 'La ricerca della felicità' e, ironia della sorte, io ero travestito e truccato da Valentino Rossi, il campione di motociclismo. E così fu Valentino Garavani a darmi una pacca sulla spalla e a dire: 'ciao caro', che era la frase che io gli facevo pronunciare in continuazione".

Ballantini ammette di sentire "un debito di riconoscenza nei confronti di Valentino: da anni tutti i miei spettacoli teatrali si concludono con la sua imitazione. Ora credo che diventerà un saluto, perché le battute sarebbero fuori luogo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valentino dario ballantini valentino imitazione
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza