"È stato terribilmente offensivo". Valeria Marini, in lacrime oggi a La volta buona, ha commentato una battuta che Nino Frassica ha fatto durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2026.

Nel corso di uno sketch sul palco dell'Ariston, il comico ha citato la showgirl ironizzando sul fatto che non fosse presente al Festival perché "recentemente ha fatto un'operazione alle labbra, è gonfiata". Frassica ha imitato la voce della showgirl. L'esibizione è stata stigmatizzata da Valeria Marini, che ha fatto riferimento a parole "dolorose" e "fuori luogo".

"Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l'ho trovato offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo", ha detto la showgirl che ha spiegato di aver sentito Nino Frassica dopo il Festival per telefono: "Mi ha chiesto scusa", ha detto.

"Sono stanca di questi luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo: denigrare e disprezzare chi ha successo, mi urta tanto", ha aggiunto Marini.

Presa dalla rabbia, Valeria Marini si è alzata per abbandonare lo studio: "Vi saluto, scusate_ sto aspettando ancora le scuse di Nino Frassica pubblicamente", ha detto, alzandosi dal divano de La volta buona, mentre nello studio è calato il silenzio. Poi, ha continuato il suo discorso, tornando tra gli ospiti: "Io sono una persona sincera, Nino Frassica lo stimo molto, Carlo Conti lo adoro. È stata una battuta infelice".

Caterina Balivo allora ha cercato di stemperare la polemica: "Ma ti ha chiesto scusa. È un comico, lo fa con tutti". "Si, ma perché mi devi denigrare? Aspetto le scuse per la festa della donna", ha contestato Valeria Marini. "Lui non voleva offenderti, ha fatto battute come le ha fatto con li altri", ha replicato Balivo.