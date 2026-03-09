"Frassica ha fatto le scuse a Valeria ... Golino? Non ha fatto ridere nessuno''. Così Valeria Marini all'Adnkronos, dopo la gag di Nino Frassica a 'Che Tempo Che Fa', dove l'attore comico ha finto di scusarsi con Valeria Marini. L'attrice a 'La volta buona' aveva affermato di essersi offesa per la gag con cui Frassica, a Sanremo 2026, aveva ironizzato sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Nel corso della trasmissione la Marini, quasi in lacrime, aveva reso noto di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. Così ieri sono arrivate le scuse pubbliche, alla maniera di Frassica: ''Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria - ha detto Frassica ieri sera a 'Che tempo che fa' - Chiedo scusa a Valeria. Ho deciso di scusarmi pubblicamente. Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, 'La Gioia'. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino".

"Io sono notoriamente una molto ironica, per cui se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo - sottolinea la Marini - invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti. Frassica mi conosce da quando ero ragazzina, abbiamo fatto insieme uno dei miei primi programmi, per cui non capisco il motivo di questo accanimento. E' inutile che mi scriva in privato: 'Ti voglio bene'. Pensa se mi voleva male!'', esclama Valeria, che poi propone la sua ricetta per la pace: "A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente, ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme''. (di Alisa Toaff)