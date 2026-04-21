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Valeria Marini e la chat con Sanchez: "Io gli ho scritto. Ha risposto? No" - Video

La showgirl a BellaMa' risponde alle domande di Diaco

Valeria Marini
Valeria Marini
21 aprile 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non è una balla, ho scritto a Sanchez... Il presidente della repubblica spagnola". Valeria Marini, ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa', non fa marcia indietro. "Gli scritto su Instagram, si è opposto alla guerra e ha chiesto ai follower cosa pensassero. Io ho risposto come una normale utente e ho scritto se secondo lui una compattezza dell'Europa potesse essere un punto di forza". Cosa ha risposto Sanchez? "Non ha risposto". "Quindi è una balla...", dice Diaco prima di correggere l'ospite.

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"La Spagna non è una repubblica? E' un paese dell'Europa, è una monarchia, Sanchez è il presidente del Consiglio... Io scrivo anche alla Meloni, la stimo tantissimo. E stimo tanto Sanchez: è peccato scrivere una domanda?", dice Marini. "Io ho detto solo che ho scritto sui social, non ho detto che c'era un dialogo con Sanchez. Gli ho scritto in spagnolo... 'Querido presidente...'", dice la showgirl formulando la domanda in spagnolo. "Tu ridi -dice rivolgendosi a Diaco- ma io lo so dire...".

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