Value 24 lancia 'The Skills Forum'

Value 24, il canale 490 di Sky, annuncia 'The Skills Forum', un nuovo ciclo annuale di tavole rotonde dedicato alla leadership, alle competenze e alle evoluzioni future di professioni e mercato del lavoro. Il progetto nasce in collaborazione con LinkedIn Italia, partner editoriale dell’iniziativa e il più grande network professionale a livello globale, con oltre 1,2 miliardi di utenti di cui 24 milioni in Italia.

Il format prevede 4 puntate all’anno, realizzate negli studi di Milano e distribuite su Sky 490, Dtt 254 (Smart TV), streaming nazionale e disponibili anche in versione podcast e videocast sulle principali piattaforme.

Le registrazioni inizieranno a febbraio 2026 e coinvolgeranno leader d'impresa, professionisti, imprenditori, esperti accademici e figure autorevoli dell’ecosistema del lavoro e dell’innovazione.

'The Skills Forum' offrirà uno spazio di confronto dedicato alle competenze che riguardano la leadership contemporanea, e alle sfide chiave per la competitività e il progresso dell’economia italiana.