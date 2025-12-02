Vasco Rossi, 'Bolle di Sapone Rplay' per i 40 anni di 'Cosa succede in città'

Nel 2025 si festeggia il compleanno numero 40 di 'Cosa succede in città', l’ottavo album di Vasco Rossi, uno dei più importanti della sua carriera e uno dei dischi simbolo del rock italiano. In occasione di questo anniversario venerdì prossimo Carosello Records pubblica il cofanetto da collezione 'Cosa succede in città- 40th Rplay Edition' (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music). In occasione della pubblicazione del nuovo cofanetto sarà disponibile una speciale e inedita versione di 'Bolle di Sapone', uno dei brani più rari della sua discografia. Considerato una vera gemma nascosta, 'Bolle di Sapone Rplay' torna ora alla luce in una nuova veste sonora, curata da Vince Pàstano. "Anche se può sembrare un brano minore, per me è sempre stato un piccolo capolavoro - dice Vasco Rossi nel libro intervista a cura di Gianni Poglio contenuto nella special edition -. Sono riuscito a raccontare come nasce e si scrive una canzone, la magia unica di mettere le parole su una musica".

E aggiunge: "Funziona così: se cerchi di scrivere un testo pensandoci e ripensandoci non viene fuori niente. Se invece ti lasci andare, allora succedono delle cose. E qui nasce la metafora delle bolle di sapone. Se soffi forte, non nascono, come non nascono i testi delle canzoni o delle poesie quando li cerchi con troppa ostinazione. E allora non rimane che aspettare, in attesa della magia della parola, della strofa, che all’improvviso arriva da sola. Questo non significa rimanere passivi o scegliere di non fare fatica, significa invece che per arrivare a parole vere, oneste, sincere e pure quelle che vengono da dentro, devi stare attento e 'soffiare' piano come si fa con le bolle di sapone".

Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip animato: "In un album ricchissimo di hit storiche era difficile scegliere il brano per realizzare il videoclip animato, e di conseguenza il singolo - afferma Arturo Bertusi che ha curato la regia del video -. La lirica “perché la musica non ha orecchi, non ha padroni ma che maledetti”, contenuta in 'Bolle di sapone', è stata la scintilla di un’idea in controtendenza: realizzare il video della canzone più 'nascosta' di tutto il repertorio di Vasco".

In 'Bolle di sapone', prosegue, "Vasco racconta come scrive le canzoni, rivendicando la libertà dell’artista di 'creare', svincolato dal mercato e oggi, quarant’anni dopo, dalle regole degli algoritmi, perché "la musica non ha padroni”. Nel video, usando la stessa metafora del testo, Vasco soffia le bolle che diventano canzoni, le altre otto dell’album 'Cosa succede in città', tutte messe in scena e protagoniste del video, che diventa così narrazione dell’intero album".

'Cosa succede in città- 40th Rplay Edition' contiene, oltre al vinile e al cd rimasterizzati dai nastri originali, anche un nuovo libro intervista con oltre 100 pagine con foto esclusive ed inedite dell’epoca e una card per accedere ai contenuti esclusivi. I missaggi, dai nastri originali multi traccia, sono stati effettuati da Maurizio Biancani, già coproduttore e ingegnere del suono dell’album.