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Venezia 83, Susan Sarandon sul tappeto rosso con la spilletta 'cessate fuoco a Gaza'

L'attrice premio Oscar al Lido per presentare 'The Echo Chamber', opera italiana in Concorso di Andrea Pallaoro

Susan Sarandon - Ipa
Susan Sarandon - Ipa
06 settembre 2026 | 20.29
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Un messaggio di pace sul red carpet della 83esima Mostra del Cinema di Venezia è arrivato da Susan Sarandon, al Lido per presentare 'The Echo Chamber'. L'attrice premio Oscar ha sfilato con un elegantissimo abito nero con scollo a barca dove spiccava la spilletta 'Artists4Ceasefire' del collettivo di attori, registi e altri artisti che ha chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza e una "pace giusta e duratura" tra palestinesi e israeliani.

Progettata da Shepard Fairey, la spilletta presenta una colomba che trasporta un fiore di loto con un gambo di filo spinato: un'immagine che per gli artisti incarna "speranza, resilienza e una pace giusta". Mentre, il cuore sopra il fiore "rafforza il potere di guidare con amore, ricordando a tutti noi che l'amore per l'umanità include un impegno per la liberazione e la libertà per tutte le persone, dalla Palestina e il Libano, all'Iran, al Sudan, al Minnesota e oltre".

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susan sarandon mostra venezia the echo chamber
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