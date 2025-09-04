circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 2025, da 'Elisa' a 'Il Mostro': la nona giornata tra crimine e cinema d'autore

Grande curiosità per 'Girl', debutto alla regia della celebre attrice taiwanese Shu Qi, che firma un'opera sulla condizione femminile nella società cinese contemporanea

Leonardo Di Costanza - Fotogramma/IPA
Leonardo Di Costanza - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nona giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, si preannuncia ad alta tensione, con un programma che esplora il crimine, la condizione femminile e il grande cinema d'autore. La corsa per il Leone d'Oro vede scendere in campo il quarto film italiano, mentre fuori concorso sbarca una delle serie più attese dell'anno.

In Concorso, i riflettori sono puntati su 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo. Tratto dal libro del criminologo Adolfo Ceretti, il film racconta la difficile storia di una donna omicida che deve affrontare il percorso di riconoscimento dei propri delitti. Nel cast Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino. Sempre in lizza per il premio principale, c'è grande curiosità per 'Girl', debutto alla regia della celebre attrice taiwanese Shu Qi, che firma un'opera sulla condizione femminile nella società cinese contemporanea.

La sezione Fuori Concorso offre due proposte. Arriva il film d'animazione 'Scarlet' del maestro giapponese Mamoru Hosoda, e il documentario 'Ferdinando Scianna - Il fotografo dell'ombra', un ritratto del celebre fotografo firmato da Roberto Andò. Per il capitolo serie l'attenzione mediatica è sulla presentazione de 'Il Mostro' di Stefano Sollima. Basata sulla tragica vicenda del Mostro di Firenze, la serie (in arrivo su Netflix dal 22 ottobre) sfilerà al Lido con il suo cast, composto da Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mostra del Cinema di Venezia Crimine Condizione femminile Cinema d'autore Leone d'Oro Elisa
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza