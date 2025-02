Il tecnico del Venezia ha parlato così dopo la sconfitta in campionato contro la Roma, arrivata per un calcio di rigore

Eusebio Di Francesco non ci sta. Dopo la sconfitta contro la Roma, arrivata con un calcio di rigore di Dybala, il tecnico del Venezia ha commentato le decisioni dell'arbitro: "Sono quei rigorini che si danno adesso - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn - e ce ne poteva essere uno anche per noi. Su questi falli mi sono rotto le scatole e ne ho parlato anche con Zufferli".

Lo sfogo di Di Francesco

Di Francesco ha poi aggiunto: "Il difensore cerca di far fallo, l'attaccante cerca di spostarla, poi tutti vanno per terra ed è fallo contro. È una cosa odiosa, il calcio così va indietro anziché avanti ". In chiusura, il tecnico del Venezia ha spiegato: "Di rigori ne abbiamo subiti diversi. La Roma ha vinto nei particolari, dove noi non siamo stati bravi. Bisogna fare la scelta che fa la differenza, dobbiamo crescere negli ultimi 20-25 metri".