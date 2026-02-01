"Mi sono resa conto di essere davvero forte". Così Carolyn Smith ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo ha tracciato un bilancio degli ultimi 10 anni della sua vita, segnati dalla lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015.

La giurata di Ballando con le stelle ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin uno dei momenti più drammatici dello scorso anno: "Prima di partire in vacanza avevo fatto una TAC e una PET. Mi hanno richiamato per darmi brutte notizie: si erano riattivati tre punti. Uno l'abbiamo eliminato perché era un'infiammazione, un altro invece si è attaccato alla costola".

Smith ha raccontato di aver ricominciato a fare radioterapia per combattere nuovamente il tumore: "Ho iniziato la cura in una nuova struttura medica e ho dovuto ricontrollare tutte le analisi e i referti medici degli ultimi 10 anni. In quel momento mi sono resa conto di essere davvero forte, ho capito per la mia prima volta tutto quello che ho fatto in questi dieci anni".

Ricominciare la radioterapia non è stato facile: "È stato devastante, ho dovuto fare 30 sedute, 2 al giorno. Il primo giorno è stato terribile, ho avuto un attacco di panico", ha spiegato Smith che non ha alcuna intenzione di arrendersi: "Il tumore mi ha cambiato la vita, ho imparato davvero tante lezioni".