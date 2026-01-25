circle x black
Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

25 gennaio 2026 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Tra gli ospiti, Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di 'Colpa dei sensi', la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film '2 cuori 2 capanne'.

Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora, intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita.

Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.

