'Verissimo - Le storie', sabato 27 dicembre: le interviste di oggi

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

27 dicembre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
Oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo - Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà Ernst Knam, Ginevra Morsilli - che con la sua storia e il suo talento ha conquistato il pubblico di Tú sí que vales - e Mita Medici.

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di Annamaria Bernardini de Pace, Tina Cipollari, Ascanio Pacelli e Iva Zanicchi.

Gli ospiti di domani

Nell’appuntamento domenicale, imperdibili le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti. Spazio all'amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. A Verissimo anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli.

