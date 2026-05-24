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Verissimo 'Le Storie', anticipazioni di oggi 24 maggio: gli ospiti e le interviste

L'appuntamento è su Canale 5 alle 16.30

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
24 maggio 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Silvia Toffanin torna oggi, domenica 24 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, 'Verissimo-Le storie': una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione.

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In onda oggi l'inedito racconto di Sarah Fahr. Tra le interviste più intense realizzate in questa edizione da Silvia Toffanin, l'intenso racconto dell’attore Gabriel Garko e il ritratto a tutto tondo di uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti.

Spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E rivedremo a Verissimo l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco.

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verissimo silvia toffanin canale 5 verissimo interviste oggi
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