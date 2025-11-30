circle x black
Verissimo, oggi domenica 30 novembre: ospiti e interviste

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
30 novembre 2025 | 09.26
Redazione Adnkronos
Verissimo torna oggi, domenica 30 novembre, con il secondo appuntamento del weekend alle 16.00 su Canale 5. Ecco gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di oggi

La puntata di oggi inizia con i Pooh che in studio celebreranno i 60 anni di carriera. Spazio quindi a Diego Dalla Palma, che risponderà alle domande di Silvia Toffanin dopo aver annunciato la decisione di programmare la sua morte prima di compiere 80 anni.

Verissimo darà voce quindi al drammatico racconto di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, in studio Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.

Infine, la testimonianza toccante di Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide. Il ragazzo è in coma dal 2022 dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.

