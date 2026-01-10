circle x black
Verissimo, sabato 10 gennaio: le interviste e gli ospiti di oggi

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
10 gennaio 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 10 gennaio dalle 16.30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film 'Prendiamoci una pausa'.

Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella. E ancora, sarà ospite, con la sua storia, Mariana Rodriguez, la modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo ultimo film 'Buen Camino'.

Inoltre, il momento particolarmente doloroso che sta vivendo Raffaella Fico e direttamente da 'Uomini e Donne', Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma. Infine, Silvia Toffanin accoglierà Stefania Loizzi, prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale, dopo averla narcotizzata.

 

Gli ospiti di domani

A Verissimo Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dal 12 gennaio alla guida, su Canale 5, della trentesima edizione di 'Zelig'. In studio, un attore dai mille volti: Christian De Sica, a febbraio al cinema con 'Agata Christian -Delitto sulle nevi'.

Inoltre, spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E ancora, sarà per la prima volta a Verissimo, per raccontare la sua verità, Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, la ragazza di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Per questo delitto, da marzo 2025, Sempio è indagato per omicidio in concorso.

Infine, alla luce degli ultimi aggiornamenti sull’intricata vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio, torna a far sentire la sua voce Evelina Sgarbi.

