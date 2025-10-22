Veronica Berti Bocelli riceve a Montecitorio il Confassociazioni Award 2025

Riconoscimento per l’impegno nel sociale e la qualità dei progetti di solidarietà in Italia e nel mondo

Veronica Berti Bocelli ha ricevuto il Confassociazioni Award 2025 nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Il premio le è stato conferito per il costante impegno umanitario e per la qualità dei progetti di solidarietà e accoglienza promossi in Italia e all’estero.

Durante la premiazione, Palmiro Noschese ha elogiato “la qualità espressa nei progetti nazionali e internazionali di supporto a chi è in difficoltà, ora e sempre, nel mondo”, definendo Berti Bocelli “la quintessenza dell’ospitalità”, capace “di fondere concept innovativi e tradizione nell’accoglienza, garantendo esperienze uniche e autentiche”.

Anche Piergiorgio Merlo ha ricordato la sua dedizione, sottolineando “la straordinaria efficienza unita a una grande umanità e attenzione verso gli ultimi”, citando le iniziative benefiche realizzate insieme ad Andrea Bocelli, tra cui eventi a sostegno di bambini malati e attività di volontariato nelle carceri.

Nel suo intervento, Veronica Berti Bocelli ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento, dedicandolo “alla famiglia dell’Andrea Bocelli Foundation e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per portare speranza, bellezza e dignità nei luoghi del bisogno”.

L’evento è stato promosso da Confassociazioni con il patrocinio della Camera dei Deputati.