Victoria Beckham si racconta su Netflix: dal matrimonio con David ai disturbi alimentari

La serie porta anche dentro alla carriera pop della stilista

Victoria Beckham - Fotogramma/ipa
Victoria Beckham - Fotogramma/ipa
10 ottobre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
Victoria Beckham si racconta. "Non si tratta di lui, si tratta di me". Parola dell'ex Spice Girl, laddove "lui" è il marito, l'ex campione di calcio nonché icona glam David Beckham. L'imprenditrice della moda, 51 anni, ha presentato così in anteprima mondiale a Londra il nuovo documentario in tre parti, pubblicato su Netflix.

Nel doc Victoria è determinata a raccontare la sua storia, due anni dopo che l'ex capitano della nazionale inglese David, 50 anni, ha lanciato la sua serie tv di enorme successo. Negli episodi dell'omonima docuserie, l'imprenditrice appare molto aperta riguardo al disturbo alimentare di cui ha sofferto. "Mi ha reso brava a mentire", ha detto alla presentazione.

La serie porta anche dentro alla carriera pop della stilista, alla sua vita familiare, alle difficoltà nel reinventarsi e alla preparazione per un'importante sfilata alla Settimana della Moda di Parigi. Ci sono contributi di amiche famose, tra cui Eva Longoria, e di titani della moda come Anna Wintour e Donatella Versace.

