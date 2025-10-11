circle x black
Virginia Mihajlovic ricorda papà Sinisa: "Nei momenti belli ci manca ancora di più"

La secondogenita di Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlović ospite oggi a Verissimo

Virginia e Sinisa Mihajlovic
Virginia e Sinisa Mihajlovic
11 ottobre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
Virginia Mihajlovic ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha ricordato il papà Sinisa, scomparso nel 2022 causa di una grave forma di leucemia. La secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni ha parlato della sua famiglia e del battesimo del secondo figlio, Leone Sinisa, nato nel 2024 dall'amore con il compagno Alessandro Vogliacco.

"Quando perdi una persona così importante, tutte le cose belle della vita portano sempre molta più malinconia di quella che già vivi nella vita quotidiana. Vivi cose bellissime mai sa che non la puoi condividere con una persona fondamentale della tua vita, che nel mio caso è mio papà", ha detto Virginia ricordando il giorno del battesimo del secondogenito.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Virginia ha spiegato il significato del nome del bambino: "Sinisa Leone mi ricorda in tutto mio papà. Lui è stato un leone per noi, ho scelto subito di chiamarlo così perché volevo che portasse un nome importante, quello di mio padre, sperando che prenda il suo stesso carattere forte".

E sulla mamma Arianna, Virginia ha detto: "La mamma si sente sola ogni tanto ma è forte, fortissima. Anche mio padre lo diceva sempre, l'aveva scelta proprio per la sua forza. Sta bene, ma i momenti di solitudine ci sono. Loro sono stati un grande esempio di famiglia per noi", ha aggiunto. L'insegnamento più bello di papà Sinisa? "Senza subbio quello di lottare per qualsiasi cosa, di non mollare mai. Grazie a lui mi sento una donna sicura forte e coraggiosa".

