Walter Nudo e il problema all'occhio: "Dolore mai sentito, ero fuori di testa"

Il 55enne racconta i problemi all'occhio destro per la boxe

Walter Nudo (foto da Instagram)
Walter Nudo (foto da Instagram)
01 ottobre 2025 | 19.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Un dolore mai sentito, ero fuori di testa". Walter Nudo, dal suo profilo Instagram, racconta la settimana terribile vissuta per problemi all'occhio destro. La situazione ora sembra avviata verso il recupero. "Avevo l'idea di tornare a combattere sul ring. L'ho fatto a 20-30 anni, volevo tornare a farlo ora. Mi sono allenato tutta l'estate, ho fatto i guanti con un caro amico, un ex pugile anche lui. Ho preso colpi e ne ho dati, il giorno dopo mi sono svegliato e ho visto macchie nere. Ho capito che c'era un principio di distacco della retina all'occhio destro, sono andato dall'oculista e sono venuto all'ospedale di Lodi", spiega il 55enne artista.

"Nell'occhio c'era un grosso versamento di sangue, con due punti di distacco: mi sono sottoposto a una seduta di laser. Ma il laser, ho scoperto, non attecchisce se c'è sangue nell'occhio. Sono tornato a casa, dopo qualche ora ho sentito un dolore fortissimo, sembrava di avere un coltello nell'occhio", racconta.

"Sono tornato in ospedale, hanno evidenziato la presenza di abrasioni sulla cornea. Tornato a casa, alle 2 di notte ho sentito un dolore allucinante, mai provato prima in vita mia. Sono di nuovo tornato in ospedale, ero fuori di testa per il dolore. Mi hanno dato antidolorifici potentissimi per calmare il dolore. Probabilmente è stato coinvolto il nervo trigemino, mi sono lentamente calmato: sono rimasto 3 giorni al buio e ho capito che a 55 anni non è il caso di tornare sul ring. Ora sto molto meglio, spero di evitare un intervento chirurgico", aggiunge.

Quindi, l'ultimo aggiornamento: "Ennesimo check all occhio, buona notizia: anche la retina dell'occhio destro è ben saldata. Ora dobbiamo solo aspettare qualche settimana in modo che si riassorba tutto il sangue dentro la pupilla …così che possa tornare a 'vedervi' come prima".

