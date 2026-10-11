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Addio a Wilma De Angelis, la cantante è morta a 96 anni

E' stata interprete di successi come 'Nessuno', 'Quando vien la sera' e 'Patatina'. La notizia della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è stata data dal nipote Fabio De Angelis con un post su Facebook

Wilma De Angelis - (Ipa)
Wilma De Angelis - (Ipa)
11 ottobre 2026 | 19.42
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva tra i volti più riconoscibili dello spettacolo italiano del secondo Novecento, è morta a Milano all'età di 96 anni. Interprete di successi come 'Nessuno', 'Quando vien la sera' e 'Patatina', ha costruito una carriera lunga oltre settant'anni, passando dalla musica leggera alla televisione, dove si era affermata anche come popolare divulgatrice di ricette. La notizia della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è stata data dal nipote Fabio De Angelis con un post su Facebook. "Ciao zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita".

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