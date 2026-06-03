Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente 'Falso movimento', il film del 1975 in cui Nastassja Kinski - allora tredicenne - è apparsa a seno nudo. Da anni l’attrice chiede che quei due minuti vengano eliminati e, in un’intervista alla 'Süddeutsche Zeitung', ha ricordato: "Anche se a 13 anni non sapevo molto, avevo già capito che non era giusto".

La scelta del regista dopo le polemiche

Dopo le nuove polemiche sulla scena, il regista ha annunciato in una nota che il film sarà sospeso da ogni forma di distribuzione: "I partner dello streaming, della televisione e della distribuzione sono stati autorizzati a non rendere più il film accessibile al pubblico". Nello stesso comunicato, Wenders rivolge a Kinski delle scuse dirette: "Come unico responsabile ancora in vita tra coloro che hanno lavorato a 'Falso movimento', riconosco che Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. Per questo ti chiedo scusa, Nastassja, senza se e senza ma".

Il regista sottolinea che le reazioni e le discussioni degli ultimi giorni hanno contribuito a "mettere meglio a fuoco" gli eventi dell’epoca: "Ne sono grato. È fondamentale che la nostra società trovi modalità adeguate per confrontarsi con opere cinematografiche controverse del Novecento e si apra a nuovi processi di apprendimento e nuove prospettive". Wenders precisa infine che il film tornerà disponibile solo dopo un confronto approfondito e una soluzione condivisa, anche con Kinski: "Solo allora, anche se dovesse richiedere tempo, e dopo aver trovato un accordo comune, renderemo di nuovo disponibile il film", conclude.

﻿