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Wim Wenders ritira 'Falso movimento': scuse a Nastassja Kinski per scena di nudo a 13 anni

La decisione, per ora temporanea, dopo le proteste dell'attrice che sostiene di non essere stata abbastanza tutelata. Il regista: "Tornerà disponibile dopo un confronto e una soluzione condivisa con lei"

Wim Wenders e Nastassja Kinski - Afp
Wim Wenders e Nastassja Kinski - Afp
03 giugno 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente 'Falso movimento', il film del 1975 in cui Nastassja Kinski - allora tredicenne - è apparsa a seno nudo. Da anni l’attrice chiede che quei due minuti vengano eliminati e, in un’intervista alla 'Süddeutsche Zeitung', ha ricordato: "Anche se a 13 anni non sapevo molto, avevo già capito che non era giusto".

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La scelta del regista dopo le polemiche

Dopo le nuove polemiche sulla scena, il regista ha annunciato in una nota che il film sarà sospeso da ogni forma di distribuzione: "I partner dello streaming, della televisione e della distribuzione sono stati autorizzati a non rendere più il film accessibile al pubblico". Nello stesso comunicato, Wenders rivolge a Kinski delle scuse dirette: "Come unico responsabile ancora in vita tra coloro che hanno lavorato a 'Falso movimento', riconosco che Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. Per questo ti chiedo scusa, Nastassja, senza se e senza ma".

Il regista sottolinea che le reazioni e le discussioni degli ultimi giorni hanno contribuito a "mettere meglio a fuoco" gli eventi dell’epoca: "Ne sono grato. È fondamentale che la nostra società trovi modalità adeguate per confrontarsi con opere cinematografiche controverse del Novecento e si apra a nuovi processi di apprendimento e nuove prospettive". Wenders precisa infine che il film tornerà disponibile solo dopo un confronto approfondito e una soluzione condivisa, anche con Kinski: "Solo allora, anche se dovesse richiedere tempo, e dopo aver trovato un accordo comune, renderemo di nuovo disponibile il film", conclude.

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Falso movimento Wim Wenders Nastassja Kinski
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