'Wonderwell', a Roma l'anteprima dell'ultimo film interpretato da Carrie Fisher

Carrie Fisher torna a vivere sul grande schermo. A dieci anni dalla sua scomparsa, l’icona del cinema mondiale, celebre per aver interpretato la principessa Leila della saga di 'Star Wars', riappare nel suo ultimo ruolo in 'Wonderwell'. Da oggi il film arriva nelle sale italiane con Thalia Film e Blue Film, che scelgono una distribuzione in lingua originale sottotitolata per preservare la voce e la presenza dell’attrice in tutta la loro autenticità. Per l'occasione, il Cinema Adriano di Roma accoglie questa sera la pellicola con un evento speciale, ospitando l’anteprima alla presenza del regista Vlad Marsavin e della giovanissima protagonista Kiera Milward, che ha consegnato a Carmine Barbati, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, un premio per ringraziare la città di Roma per l'ospitalità durante le riprese. "Siamo orgogliosi di portare in Italia un film che unisce qualità artistica e forte impatto emotivo", affermano Roberto Bessi, Sveva Bucci e Claudio Bucci, distributori del film. 'Wonderwell' "non è solo l’ultimo lavoro di Carrie Fisher: è un’opera capace di parlare a pubblici diversi e di distinguersi nel panorama cinematografico contemporaneo".

Il film - che vede nel cast anche Rita Ora e Nell Tiger Free (nota per 'Il Trono di Spade') - arriva in Italia dopo un percorso produttivo complesso. Come spiega il regista Vlad Marsavin all'Adnkronos, "la complessità degli effetti visivi ha richiesto molti anni". Un percorso reso ancora più difficile "dal lockdown" e "dalla morte di Carrie Fisher, che ci ha lasciati poche settimane dopo la fine delle riprese". Marsavin racconta che il film include una dedica all’attrice, la cui morte è stata "un enorme shock" per tutta la troupe. "Carrie era piena di energia sul set". La grande attrice "festeggiò con noi il suo 60esimo compleanno in Italia, invitò tutta la troupe". Ma la festa fu interrotta: "Arrivò la polizia, stavamo facendo molto chiasso. Erano le 2 di notte". Produzione statunitense dal budget di circa 40 milioni di dollari, 'Wonderwell' è stato girato interamente in Italia, tra Umbria, Toscana e gli studi di Cinecittà, coinvolgendo una maggioranza di maestranze italiane. Il film annovera tra i suoi produttori Fred Roos, tra i più importanti produttori e casting director del cinema americano, morto nel 2024, noto per la lunga collaborazione con Francis Ford Coppola, con il quale ha lavorato a film celebri come 'Il Padrino – Parte II', 'Apocalypse Now' e 'The Conversation'. Ambientato tra l’Italia contemporanea e un regno fantastico, il film è un racconto di formazione che segue Violet (Milward), una ragazzina curiosa che vive in Italia con i genitori americani e la sorella maggiore Savannah (Tiger Free). Quando Savannah viene scelta come volto della maison della celebre stilista Yana (Ora), la famiglia si trasferisce in un borgo medievale per un servizio fotografico. Trascurata e annoiata, Violet si avventura in un bosco vicino, dove incontra l’enigmatica Hazel (Fisher), la strega dei boschi di cui tutti parlano. Guidata da Hazel verso un portale misterioso, Violet ha l'occasione di esplorare sé stessa nel suo percorso di crescita.

"Carrie mi ha insegnato ad ascoltare me stessa, a capire come mi sento prima di girare, a trovare il mio centro. E mi ha mostrato che la cosa più importante è essere presenti con il partner con il quale si condivide la scena. Lei non perdeva mai tempo: spesso un solo ciak era sufficiente, perché aveva già colto tutto", racconta all'Adnkronos Kiera Milward, al suo debutto cinematografico. Quando ha girato il film aveva 12 anni, ora ne ha 22: "Oggi mi sorprendo ad ammirare la me stessa di allora, quella che correva e lavorava senza sosta. Voglio continuare a fare ciò che amo. E ora, guardandomi, mi accorgo di conoscermi meglio: l’esperienza mi ha dato forza, consapevolezza, positività. La strada è ancora lunga e ho ancora tanto da imparare". Un sogno artistico? "Recitare in un film musicale", dice senza esitazioni Milward, e aggiunge: "Sogno di essere diretta da Christopher Nolan o Wes Anderson" e "recitare al fianco di Meryl Streep. Che icona". Presente all'anteprima anche Daniele Auber, concept designer del film: "Nel cinema il nostro lavoro è una traduzione: ricevi la sceneggiatura, la visione del regista, tante parole e concetti e devi trasformarli in immagini. È qualcosa che impariamo da bambini, quando leggiamo e ci creiamo immagini mentali. La creatività, per me, è portare nella materia qualcosa che ancora non esiste. È il lato magico del fare film", conclude.