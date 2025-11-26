X Factor, chi saranno i quattro finalisti? Nel pronostico degli esperti Sisal

Cresce l’attesa per la semifinale di X Factor 2025, una serata decisiva per scoprire chi saranno i quattro finalisti che arriveranno a sfidarsi il 4 dicembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove sarà eletto il vincitore di questa edizione. Chi sono i canditati più papabili? Secondo gli esperti Sisal, se la giocano eroCaddeo e Rob appaiati in quota a 1,02, PierC offerto a 1,33 e Tomasi a 1,65. Le probabilità di veder passare Tellynonpiangere (2,25) e Delia (3,00) sono invece più basse.

Tra loro, chi avrà poi più chance di aggiudicarsi il trionfo finale? Dall’inizio del talent PierC ha sempre goduto della posizione di favorito, ma dopo l’ascolto degli inediti i giochi sono cambiati. È infatti Rob – sotto la guida di Paola Iezzi – la nuova favorita per la vittoria finale. La sua energia travolgente e l’inedito pop-punk Cento ragazze, che ha convinto pubblico e giudici, le valgono ora il comando del podio a 2,75 superando eroCaddeo, che insegue a 3,50, e soprattutto PierC, ora offerto su Sisal.it a 4,00.

Non resta che attendere questo giovedì per scoprire chi riuscirà a salvarsi dalla doppia eliminazione e strappare un pass per la finale e chi, invece, dovrà fermarsi a un passo dal traguardo.