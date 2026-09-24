Si chiude la fase di Auditions di X Factor 2026. Stasera, giovedì 24 settembre, su Sky e in streaming su NOW, davanti al tavolo della giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sfila l’ultimo gruppo di artisti che aspirano ad essere tra i 12 protagonisti di quest’anno nello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Alla conduttrice Giorgia il compito di tenere le redini anche in questo ultimo capitolo nella prima fase di selezione: nuovi talenti arriveranno sul palco dell’Allianz Cloud per farsi conoscere dai giudici sia tramite la propria voce sia, soprattutto, con la loro musica e il loro talento. L’obiettivo è sempre quello: conquistare almeno 3 sì per poter mettere in tasca il passaggio allo step successivo, quello dei Bootcamp. E anche questa settimana il quartetto al tavolo incontrerà artisti e cantautori sorprendenti e dalle capacità già evidenti, ragazzi che vengono a X Factor per mettersi alla prova, magari alla primissima esperienza sul palco, oppure performer più singolari e imprevedibili capaci di scatenare il confronto tra i giudici. Proposte eterogenee, originali e sempre diverse tra loro, tra le quali ciascuno dei quattro è chiamato a capire in pochi minuti se c’è un 'X Factor' con cui lavorare e sul quale costruire un percorso assieme, provando a immaginare fin da ora e definire i propri obiettivi e le proprie strategie.

Nel backstage, a incoraggiare gli artisti prima del loro ingresso sul palco e a riaccoglierli un attimo dopo il verdetto dei giudici, ma anche ad affiancare amici e parenti spesso più in ansia degli stessi artisti, la padrona di casa Giorgia, che al termine della lunga sfilata di aspiranti concorrenti proclamerà conclusa la fase di Auditions.

Come detto, anche in quest’ultima tornata iniziale di casting per passare il turno sarà necessario convincere il quartetto o perlomeno conquistare almeno tre sì: solo chi ci riuscirà avrà la possibilità di esibirsi nuovamente nel corso dei Bootcamp, il secondo step delle selezioni in arrivo nei prossimi due giovedì, 1° e 8 ottobre, sempre su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo). Una volta completati anche i Bootcamp arriverà poi lo scoglio decisivo, le Last Call che – tramite il tesissimo ed elettrizzante meccanismo delle sedie da riempire tra uno switch e l’altro – definiranno i 12 concorrenti ufficiali di quest’anno divisi nei quattro terzetti, uno per ogni giudice. Saranno loro i protagonisti assoluti di #XF2026 che animeranno i Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.