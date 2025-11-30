circle x black
Zecchino d'Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

L'appuntamento alle 17.20 su Rai1

Carlo Conti - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, dalle ore 17.20 alle ore 20 in diretta su Rai 1, appuntamento con la finale dello Zecchino d'Oro, in cui sarà decretata la canzone vincitrice tra le 14 in gara. Condurrà, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti.

Gli autori delle canzoni

Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, firma testo e musica di 'Raffa la giraffa' che sarà cantata da Gaia, 7 anni, di Zeccone, piccolo centro in provincia di Pavia. L'attore Stefano Accorsi è coautore del testo di 'Viva le api' insieme a Rondine e Filippo Gentili (questi ultimi due firmano anche la musica con Matteo Milita), un brano che verrà cantato da Mattia, 9 anni, di Bologna. E ancora: il cantautore Enrico Nigiotti firma il testo e la musica (quest'ultima insieme a Enrico Brun) di Il lupo Duccio', cantata da Mario, 5 anni, di Praia a Mara, in provincia di Cosenza. Infine, la 'iena' Andrea Agresti firma testo e musica di 'Disco', un brano che verrà interpretato da Ambra, 5 anni, di Capoterra, in provincia di Cagliari.

