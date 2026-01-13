circle x black
Cerca nel sito
 

'Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli', stasera su Rai 1: le anticipazioni

L'appuntamento è in prima serata su Rai 1

Federico Cesari - fotogramma/ipa
Federico Cesari - fotogramma/ipa
13 gennaio 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli' va in onda stasera, martedì 13 gennaio, in prima serata su Rai 1. A interpretarlo, Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy.

“Abbiamo scelto di amare Pascoli, fino in fondo, e anche le sue sorelle e tutti i personaggi secondari, non trascurando alcune ombre e ambiguità, ma senza indulgere nel gossip, senza assecondare alcune morbose e facili interpretazioni della sua vita famigliare”. Così il regista Giuseppe Piccioni racconta come si è avvicinato – al di là del modo “riduttivo, spesso polveroso” con sui è stato spesso studiato - al poeta romagnolo.

Le anticipazioni

La storia prende il via nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta del quale - attraverso i ricordi di Mariù – viene ripercorsa la vita: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Ma, nonostante le difficoltà personali e politiche, Pascoli si laurea e, dopo anni, riabbraccia le sorelle. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giovanni pascoli rai 1 federico cesari
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza